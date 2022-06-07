Konya'da doktorun şehit kardeşini darbettiği iddiası - Haberler

Konya'da doktorun şehit kardeşini darbettiği iddiası Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Alkış, Kızılayda görevli doktor M.F.D'nin park yeri tartışmasında kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Konya Selçuklu İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Alkış, Kızılayda görevli doktor M.F.D'nin park yeri tartışmasında kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İddiaya göre Alkış, 2 Haziran'da, müdürlüğün bahçesinde doktor M.F.D. ile araç park yeri konusunda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi üzerine aldığı darbeler sonucu yaralandığını ve aracının zarar gördüğünü iddia eden Alkış, M.F.D. hakkında polise şikayette bulundu. Alkış, tartışma sırasında doktorun şehit kardeşine de hakaret ettiğini öne sürdü. Mehmet Alkış'ın babası Duran ve annesi Emine Alkış da doktor M.F.D. hakkında Cumhuriyet Savcılığına "Ölünün hatırasına hakaret", "Hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayetçi ailenin, vatani görevini yaparken 2002 yılında Tunceli'deki Çiçekli Dağı yakınlarında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Selçuk Alkış'ın ailesi olduğu öğrenildi. AA / Melike Keskin - Güncel Mehmet Alkış Selçuklu Konya Güncel Haberler

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