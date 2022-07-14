Konya'da doktorun öldürülmesi olayında 22 sosyal medya hesabı yöneticisi hakkında işlem

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili sosyal medyada suç içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi olayının kısa süre içerisinde sosyal medya platformları üzerinde gündem olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Olayla ilgili Twitter'da açılan etiketler ile ilgili yapılan çalışmada da "Sosyal medya platformu Twitter'da 'DoktorumaDokunma', 'HekimlereOrganizeSaldırı', 'SağlıktaTerör', 'DrEkremKarakayaÖLDÜRÜLDÜ', 'konyaşehirhastanesi', 'SağlıktaŞiddeteHayır' etiketleri ile alakalı olarak yapılan bot tespiti çalışmasında; ilgili etiketlere ilişkin toplam 34 bin 748 hesap arasından 17 bin 745 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel