Konya'da Doğalgaz Patlaması: 12 Yaralı

(KONYA) - Konya'nın Karatay ilçesinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katında, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 01.40 sıralarında Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama sonucu yangın meydana geldi.

Şiddetli sesle uyanan çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Valilik, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 12 vatandaşımız yaralanmış olup sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilmişlerdir. Olay yerinde 112, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri görev başında çalışmalarını sürdürmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.