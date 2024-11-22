Konya'da Doğal Gaz Yüklü Tanker Devrildi
Konya'nın Bozkır ilçesinde doğal gaz yüklü bir tanker devrildi. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri intikal etti. Sızan gaz, firma yetkilileri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Konya'da doğal gaz yüklü tanker devrildi, sızan gaz güvenli şekilde tahliye edildi.
Bozkır ilçesi Yazdamı Sarıoğlan kara yolu mevkisinde doğal gaz nakli yapan tanker devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Konya AFAD KBRN ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen firma yetkilileri güvenli şekilde gazı tahliye etti.