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Konya'da Doğal Gaz Patlamasında 11 Kişi Taburcu Oldu

Konya'da Doğal Gaz Patlamasında 11 Kişi Taburcu Oldu
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Konya'da, eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin kesmiş olduğu doğal gaz borusundan sızan gazın neden olduğu patlamada 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 11'i taburcu edilirken, binada hasar tespit çalışmaları sürüyor.

KONYA'da eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin (31), oturduğu dairedeki doğal gaz borusunu kesmesi sonucu sızan gazdan kaynaklanan patlamada yaralanan 13 kişiden 11'i taburcu oldu.

Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde Karbel Siteleri'ndeki 71 kişinin oturduğu, 4 katlı 17 daireli İkram Apartmanı'nın 3'üncü katında yaşayan Osman Ç.'nin evinde, dün saat 01.30 sıralarında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İhbarla adrese polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman Ç., yan dairede oturan Mukaddes A., Zehra A., Alişan A., Şeyma A. ile diğer katlarda yaşayanlar ile toplam 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

KESİLEN BORU NEDEN OLMUŞ

Patlamanın bir süredir eşinden ayrı yaşayan, kuş besleyip satan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğal gazdan kaynaklı olduğu anlaşıldı. Eşine 'Gelmezsen evi de yakacağım. Kendimi de yakacağım' diye mesaj attığı öne sürülen Osman Ç.'nin, daha önce de ilaç içip intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

TAŞINMAYA BAŞLADILAR

Patlamada yaralanan 13 kişiden 11'i taburcu oldu. Aralarında Osman Ç.'nin de bulunduğu 2 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Diğer yandan patlamanın olduğu binada oturup, evinde hasar oluşanlar taşınmaya başladı. Hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Haber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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