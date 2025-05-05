Konya'da Doğal Gaz Patlaması Güvenlik Kamerasında
Konya'da eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin dairesinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama, yan binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde patlama anı ve çevreye saçılan parçalar görüldü.
PATLAMA ANI KAMERADA
Konya'da eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin (31) oturduğu dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama, yan binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce bir parlama oluştuğu, ardından da patlamayla birlikte pencere ve beton parçalarının çevre saçıldığı ve toz bulutunun oluştuğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel