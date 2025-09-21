Konya'da Doğal Gaz Patlaması: 13 Yaralı, Apartman Kontrollü Yıkıldı

KONYA'da eşine 'Gelmezsen evi de yakacağım, kendimi de yakacağım' diye mesaj atan Osman Ç.'nin (31), doğal gaz borusunu keserek 13 kişinin yaralandığı patlamaya neden olduğu ağır hasarlı 4 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldı. Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde Karbel Siteleri'ndeki 71 kişinin oturduğu, 4 katlı 17 daireli İkram Apartmanı'nın 3'üncü katında yaşayan Osman Ç.'nin evinde, 5 Mayıs günü saat 01.30 sıralarında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman Ç., yan dairede oturan Mukaddes A., Zehra A., Alişan A., Şeyma A. ve diğer katlarda yaşayanlar ile toplam 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İkram Apartmanı ve diğer site içindeki apartmandakiler tahliye edildi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamada İkram Apartmanı başta olmak üzere, çevresindeki apartmanlardaki daireler ile site bahçesi ve cadde kenarında park halinde olan araçlarda hasar oluştu.

DOĞAL GAZ BORUSU KESİLMİŞ

Polis, yaptığı incelemede patlamanın bir süredir eşinden ayrı yaşayan, kuş besleyip satan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğal gazdan kaynaklı olduğunu tespit etti. Patlamadan önce eşine, 'Gelmezsen evi de yakacağım kendimi de yakacağım' diye mesaj attığı ortaya çıkan Osman Ç.'nin, daha önce de ilaç içip intihar girişiminde bulunduğu belirlendi.

APARTMAN TAMAMEN YIKILDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve belediye ekipleri, uzman bilirkişi heyetiyle birlikte bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından patlamanın yaşandığı binanın yıkılmasına karar verildi. Bunun üzerine farklı zamanlarda tahliye edilen bina kontrollü şekilde yıkıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Patlamada yaralanan 12 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan Osman Ç. de kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesinde gördüğü tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Osman Ç., sağlık durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın halen devam ettiği belirtildi.