Konya'da doğal gaz kaçağından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaçağı oluştu.

Binadaki 5 kişi, sızan gazdan etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve doğal gaz şirketinin ekipleri yönlendirildi.

Gazdan etkilenenler, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.