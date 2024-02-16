Konya'da doğal gaz kaçağından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya'nın Merkez Karatay ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen doğal gaz kaçağı sonucu 5 kişi etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.
Konya'da doğal gaz kaçağından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaçağı oluştu.
Binadaki 5 kişi, sızan gazdan etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve doğal gaz şirketinin ekipleri yönlendirildi.
Gazdan etkilenenler, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.