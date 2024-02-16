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Konya'da doğal gaz kaçağından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Konya'nın Merkez Karatay ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen doğal gaz kaçağı sonucu 5 kişi etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'da doğal gaz kaçağından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz kaçağı oluştu.

Binadaki 5 kişi, sızan gazdan etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve doğal gaz şirketinin ekipleri yönlendirildi.

Gazdan etkilenenler, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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