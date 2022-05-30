Konya'da devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Konya'da devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü
AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Dönmez (59) idaresindeki plakasız üç tekerlekli motosiklet, Eğirler Mahallesi çıkışı Bayındır yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Yan yatan motosikletten savrulan sürücü Dönmez, olay yerinde hayatını kaybetti.
Dönmez'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel