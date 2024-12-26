Konya'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Serkan B. yönetimindeki 52 TR 797 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, Beyşehir-Antalya kara yolunun 26. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle devrilen tırdaki sebze ve meyveler yola saçıldı.

Bu nedenle bir süre ulaşıma kapanan yol, kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.