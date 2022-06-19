Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İsmail Doğulu (61) idaresindeki 06 DG 3810 plakalı otomobil, Beyşehir- Antalya kara yolunun 7. kilometresinde takla atarak karşı şeride devrildi.
Ağır yaralanan sürücü, Beyşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Doğulu'nun, yakınlarının Antalya'daki düğününden Hüyük ilçesine döndüğü öğrenildi.
AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel