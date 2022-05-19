Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Ali Göksügür (33) idaresindeki 42 BE 894 plakalı otomobil, Ankara- Aksaray kara yolu Kulu yol ayrımı yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü Göksügür ile araçtaki Arife (48), Rukan (16) ile Fatma Pehlivan (16) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Otomobil, Aksaray, Konya, Güncel, Haberler

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