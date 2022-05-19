Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Ali Göksügür (33) idaresindeki 42 BE 894 plakalı otomobil, Ankara- Aksaray kara yolu Kulu yol ayrımı yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü Göksügür ile araçtaki Arife (48), Rukan (16) ile Fatma Pehlivan (16) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel