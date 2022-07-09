Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Abdullah A, idaresindeki 06 GB 1977 plakalı otomobil, Beyşehir- Derebucak kara yolunun 3. kilometresinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrilen otomobildeki sürücü ile araçtaki Muhammed B, yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Derebucak Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title