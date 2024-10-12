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Konya'da Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Konya'da Devrilen Otomobilde 2 Kişi Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 65 yaşındaki Suzan Ataç ve eşi 68 yaşındaki Necdet Ataç yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Suzan Ataç, (65) idaresindeki 06 BJ 0785 plakalı otomobil, Kömüşini Mahallesi Kavşağı'nda refüje çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi Necdet Ataç (68) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralı çift, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

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