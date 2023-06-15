Konya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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Konya'da kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Konya'da kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Veli Kesik idaresindeki 42 JK 300 plakalı kamyonet, İpekçi Mahallesi Konya Ereğli Caddesi'nde devrildikten sonra bir tıra çarparak durdu.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kesik'in cenazesi, Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel