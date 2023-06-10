Konya'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Oğuzhan Y. (21) idaresindeki 42 ALH 953 plakalı hafif ticari araç, Ankara Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Oğuzhan Y. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel