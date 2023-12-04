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Konya'da depremde hasar gören araçlar ele geçirildi

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Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören araçların bilgileri kullanılarak trafiğe çıkartılan 16 otomobilin ele geçirildiğini açıkladı. Vali Özkan, güvenlik güçlerinin huzur ve güvenliği sağlamak için özverili çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentte Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçların bilgileri kullanılan 16 otomobil ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Özkan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ile AFAD İl Müdürlüğünde basın mensupları için değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm kolluk kuvvetleriyle özverili çalışmalar yürüttüklerini belirten Özkan, "Huzur şehri Konya hedefimizi hep beraber tahakkuk ettiriyoruz. Tarihiyle, kültürüyle, hoşgörüsü ve değerleriyle medeniyet şehri Konya'mız en yaşanılır şehirlerdendir. En güvenli ve en huzurlu şehrimizde hemşehrilerimizin daha da güvenli bir şekilde yaşamaları için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hacizli, çalıntı veya gümrük kaçağı araçların Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören araçların bilgileriyle değişim yapılarak trafiğe çıkartıldığına dair ülke genelinde çalışma yapıldığını dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Özellikle deprem bölgesindeki araçlarla ilgili ya da yurt dışından getirilen araçların üzerinde işlem yapan organize gruplar vardı. Bu çalışma Türkiye genelinde yürütülmekteydi. İlimizde de bunlarla ilgili alınan 16 araç var. 15'inin yurt dışından girdiği düşünülmekte.Deprem bölgesindeki araçların yerine ikame edilmek üzere sahtekarlıkla piyasaya araç sürülmesi durumu, bununla ilgili çok ciddi bir çalışma yaptık." ???????

Kentte suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Özkan, kasımda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1075 kişinin yakalandığını, 119 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

Organize suç çeteleriyle mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini bildiren Özkan, geçen ay organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve dini değerleri aşağılayanlara yönelik faaliyetler kapsamında 12 hesabın tespit edilerek adli makamlara bildirildiğini kaydeden Özkan, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerde 247 bin 106 araç sürücüsünün kontrol edildiği, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kurallara uymayan sürücüler hakkında adli ve idari işlem uygulandığı, 20 bin 573 aracın trafikten menedildiği bilgisini verdi.

Vali Özkan, bölücü terör örgütlerine, FETÖ'ye, nitelikli dolandırıcılığa, silah kaçakçılığına ve uyuşturucu satıcılığına yönelik operasyonların da hız kesmeden devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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