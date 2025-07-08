Konya'da Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Konya'da, Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, çalışmanın yürütüleceği 7 il belirlediklerini anımsattı.

Ulusal Depozito Yönetim Sistemi'nin, Sıfır Atık Projesi'nin en güçlü uygulamalarından biri olduğunu belirten Pirinççi, şöyle konuştu:

"Sakarya'da sadece 3 ilçede başlamıştık. Aslında Depozito Yönetim Sistemi yeni başlıyor. Konya bütün ilçeleriyle beraber bu sistemle tanışacak. Konya'daki kamu noktasında bu ilgiyi görmek çok ümit verici. Aslında bütün paydaşlarla zor bir işe girdik. Dünyada uygulanan bir sistem. Geri dönüşüm ve Emine Erdoğan Hanımefendinin başlattığı Sıfır Atık Projesi açısından çok önemli bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyi uygulayan Avrupa Birliği'nde 18 ülke var. Dünya genelinde 50 ülkeyi geçmez."

Pirinççi, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Valilik binasında olmak üzere 3 depozito iade makinesinin hizmete alınacağını dile getirerek, "Çok yakın bir zamanda bütün ilçelerimizde kaymakamlıklarımızın uhdesinde olmak üzere en az birer makine olacak." dedi.

"Hem bir geri dönüşüm modeli hem de ekonomik, ekolojik ve kültürel dönüşümün parçası"

Konya Valisi İbrahim Akın da Depozito Yönetim Sistemi'nin sağlıklı ve etkin biçimde işlemesinin müşterek sorumluluk bilinci üzerine inşa edilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Pet şişe, cam ve plastik ambalajların yalnızca çöp değil doğru yönetildiğinde ham maddeye dönüşen, ekonomiye katma değer sağlayan, çevreyi kirletmeyen birer döngü unsuru olduğunu vurgulayan Akın, "Bu itibarla Depozito Yönetim Sistemi, hem bir geri dönüşüm modeli hem de ekonomik, ekolojik ve kültürel dönüşümün bütüncül bir parçasıdır. Konya'mızın her alanda olduğu gibi bu konuda da süreci sahiplenişi ve çevre hassasiyeti takdire şayandır. Bu toplantıya katılım da bunun bir göstergesidir." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Depozito Yönetim Sistemi'nin doğanın korunması, atıkların azaltılması ve sürdürülebilir bir gelecek için değerli bir adım olduğunu ifade etti.

Bu sistem sayesinde özellikle plastik, cam, metal gibi atıkların geri dönüşümünün teşvik edileceğini belirten Altay, böylelikle kaynak israfının önleneceğini dile getirdi.