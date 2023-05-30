Konya'da DEAŞ Üyelerine Operasyon: 2 Tutuklama

Konya'da, seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden grubun sözde lideri olduğu öne sürülen A.H.'nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı tespit edildi.

KONYA'da, seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden grubun sözde lideri olduğu öne sürülen A.H.'nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen A.H.'nin, kentte grup oluşturduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığı yaptığını tespit etti. Ekipler, geçen hafta perşembe günü operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese baskın yapıldı. A.H. ile Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.H. ile H.E. tutuklandı, Y.B. yurt dışı yasağıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023