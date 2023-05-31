Konya'da DEAŞ terör örgütü üyeleri yakalandı

Seçim günü eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ terör örgütü üyelerinden sözde grup lideri A.H. ve 5 kişi Konya'da MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. A.H.'nin tanınmamak için saç ektirdiği ve protez göz taktırdığı tespit edildi.

Konya'da, seçim günü eylem hazırlığında olduğu öğrenilen ve MİT ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanan 6 DEAŞ terör örgütü üyesinden sözde grup lideri olduğu belirlenen A.H.'nin, tanınmamak için saç ektirdiği ve daha önceden kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ Terör Örgütünün 28 Mayıs Seçimlerini terörün gölgesinde bırakmak için eylem hazırlığında olduğu MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlendi. Örgüt adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen DEAŞ Terör Örgütü üyesi ve sözde lider konumda olan A.H., emniyet güçlerince tespit edildi. A.H. ve irtibatlı olduğu 5 kişinin gizlendiği yerler tespit edildi. Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki 6 farklı ikamete geçtiğimiz Perşembe günü Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden A.H.'nin eylem için hazırlık içerisinde olduğu ve mühimmat temin etmeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca A.H.'nin örgütün sözde liderlerinden olduğu ve Konya'daki 5 kişilik örgüt grubunu organize ettiği belirtildi. Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda eylem hazırlığındaki A.H., Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infaz gerçekleştirdiği ortaya çıkan H.E. ile yine iletişimleri tespit edilen Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. isimli toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.H. ile H.E. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tanınmamak için saç ektirip, kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırmış

Öte yandan, sözde lider A.H.'nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı tespit edildi. Sözde lider A.H., operasyon sırasında da görüşmelerini yaptığı cep telefonunu bulunduğu 5. katın penceresinden alt katın penceresine atarken görüntülemişti. - KONYA

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