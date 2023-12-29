Konya'da DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen şüpheliler yakalandı.
Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Çalışmayla belirlenen bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Y.H, A.A, B.Ç. ve R.P. yakalandı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.