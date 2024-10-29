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Konya'da Cumhuriyet Bayramı'nda 101 Kişiden Zeybek Gösterisi

Konya'da Cumhuriyet Bayramı'nda 101 Kişiden Zeybek Gösterisi
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Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 101 kişi zeybek oynadı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anadolu Kafkas Kartalları Müzik, Dans ve Sanat Topluluğu'nun üyesi dansçılar, Cumhuriyet'in yıl dönümüne özel bir gösteri sundu. Topluluk başkanı Zekeriya Parılyıldız, zeybek ile Cumhuriyet'i kutlama amacı taşıdıklarını ve şehitlere duydukları saygıyı vurguladı.

Konya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla 101 kişi zeybek oynadı.

Kılıçarslan Meydanı'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Etkinlikte, Anadolu Kafkas Kartalları Müzik, Dans ve Sanat Topluluğu üyesi 101 dansçı, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel zeybek gösterisi sundu.

Çocukların da yer aldığı zeybek oyununu vatandaşlar ilgiyle izledi.

Anadolu Kafkas Kartalları Müzik, Dans ve Sanat Topluluğu Başkanı Zekeriya Parılyıldız, gazetecilere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği halk oyunu olan zeybek ile Cumhuriyet'i kutlamak istediklerini söyledi.

Parılyıldız, "Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü olması dolayısıyla 101 üyemizin zeybek oynamasını istedik. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emanet ettiği bu vatanda, ebediyen, aynı coşkuyla birlik ve beraberlik içinde daha nice bayramlar kutlamak dileğiyle, bizi izleyen tüm halkımıza da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikler Kültür Güncel Sanat konya

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