Konya'da Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri çam fidanı dikti

Konya'nın Karapınar ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri, "İlk Sınıfım, İlk Fidanım" projesiyle çam fidanı dikti.

Öğrencilerin, doğaya ve çevreye duyarlılık kazanmaları, gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir çevre bırakma bilincinin yerleştirilmesi amaçlanan proje kapsamındaki etkinliğe öğrencelerle birlikte öğretmenler ve velileri katıldı.

Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Karapınar Şefliğinde gerçekleştirilen programda fidan dikimi öncesi Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli Necati Şimşekli öğrencilere doğada erozyonla mücadelede ağaç dikmenin önemini anlattı.

Daha sonda öğrenciler, 50 çam fidanını toprakla buluşturarak ilk can suyunu verdi.