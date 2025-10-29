Konya'da Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Düzenlendi
Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Konya'da fener alayı gerçekleştirildi. Çoğu vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı ve Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü.
Konya'da, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Valiliğin organizasyonuyla çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.
Vatandaşlar, bando eşliğinde marşlarla, Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü.
Etkinlik, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Vali İbrahim Akın, Cumhuriyet'in 102. yılına erişmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, katılanlara teşekkür etti.
Etkinliğe, Konya protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel