Konya'da Cuma namazı sonrası Filistin için dua edildi

Konya'daki tüm camilerde Cuma namazı sonrası İsrail'in saldırısı altında olan Filistin halkı için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine Konya'daki camilerde Filistin halkı için dua edildi.

Camilerde Filistin için dua edildi

ADANA - Adana'da İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınamak için camilerde dua edildi.

İsrail'in Filistin'e karşı saldırıları sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrı sonrası bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da ki camilerde de Cuma Namazı sonrası Filistin halkı için dua edildi.

Adana Merkez Cami'nde edilen duada vatandaşlar, İsrail'in saldırılarının biran önce bitmesini temenni etti.

"Bizler burada rahat değiliz"

Mustafa Can isimli vatandaş, "Onlar bizim din kardeşlerimiz. Kalbimiz onlarla atıyor. Bu savaşta onlar çile çekerken bizler burada rahat değiliz. Üzülüyoruz ama dünya konvektöründen dolayı bir şey yapılamıyor" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini belirterek, "Şuanda orada bir katliam var. Bizlerin elinden sadece dua etmek geliyor. İsrail'in mallarını boykot edip kullanmamak lazım. Dualarımız Filistin için" dedi.