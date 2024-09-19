Konya'da Çöp Kamyonu Bisikletli Çocuğa Çarptı: 10 Yaşındaki Osman Talha Hayatını Kaybetti

KONYA'da bisikletiyle okula giderken çöp kamyonunun çarpıp altına aldığı Osman Talha Bağrıaçık (10), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çakılharmanlar Caddesi'nde meydana geldi. Annesi Rabi Bağrıaçık ile evden çıkan Osman Talha Bağrıaçık, bisikletiyle 5'inci sınıfta öğrenim gördüğü TOKİ Ziya Nur Aksun Ortaokulu'na gittiği sırada Hasan A. (39) yönetimindeki 42 DNR 04 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, Osman Talha'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sürücü Hasan A.'yı gözaltına aldı.Kazayı duyup gelen Cemil Bağrıaçık, oğlunun ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı, uzun süre çöp kamyonuna baktı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Osman Talha'nın cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZKONYA,