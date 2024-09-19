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Konya'da Çöp Kamyonu Bisikletli Çocuğa Çarptı: 10 Yaşındaki O.T.B. Hayatını Kaybetti

Konya'da Çöp Kamyonu Bisikletli Çocuğa Çarptı: 10 Yaşındaki O.T.B. Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki O.T.B., çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine yapılan ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Meram ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı bisikletteki çocuk hayatını kaybetti.

Hasan A. (39) yönetimindeki 42 DNR 04 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, Harmancık Caddesi kavşağında bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki O.T.B'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Okula gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

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