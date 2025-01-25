Üye Girişi
Haberler
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
Zelenskiy: Trump'ın savaşı durdurma girişimini destekliyoruz

Zelenskiy'den Trump'ın çağrılarına net yanıt
Elon Musk, Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'nin seçim toplantısına katıldı

Nazi selamıyla gündeme gelen Elon Musk'tan yeni hamle
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

Konya'da Çöken Binanın Enkazı Kaldırıldı

Konya'da Çöken Binanın Enkazı Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazı, 4 saatlik çalışma sonucunda kaldırıldı. Olay sonrası kapatılan cadde yeniden trafiğe açılacak.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazı kaldırıldı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binada arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı.

Ardından binanın enkazı, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kaldırıldı.

Olay nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren kapatılan caddenin, ilerleyen saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa dileyen Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Olayın ilk anından itibaren yanımızda olan hemşehrimiz, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyorum. Bu süreçte cansiperane çalışan AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Kızılay ve STK'larımıza, sahada görev yapan personelimize, dualarıyla yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Olayın idari ve hukuki sürecinin ayrıca takipçisi olacağız."

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
img

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
img

Nazlı Sabancı'dan günler sonra ilk paylaşım
img

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Konyaspor'u 1-0 yendi

Cimbom hata yapmadı
3 dakika VAR'da incelendi: Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor

Herkes bu golün ofsayt gerekçesini konuşuyor
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.