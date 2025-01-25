Konya'da Çöken Binadan 1 Kadının Cansız Bedeni Çıkarıldı
Konya Selçuk Mahallesi'nde çöken 4 katlı binanın enkazından 23 yaşında bir kadının cesedi bulundu. Arama kurtarma çalışmaları sırasında daha önce 3 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Konya'da çöken binanın enkazından 1 kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan 23 yaşlarında bir kadının cansız bedeni çıkarıldı.
Enkazdan çıkarılan ceset, Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Beyşehir Caddesi'nde dün akşam 4 katlı bina çökmüş, yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarılmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.