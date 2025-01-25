Konya'da Çöken Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Konya'nın Selçuk Mahallesi'nde çöken 4 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları 12 saattir aralıksız sürüyor. Ekipler, enkaz altında kalan 2 kişiyi bulmak için teknik ekipman ve kurtarma köpekleri ile çalışıyor.
Konya'da çöken 4 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saattir aralıksız devam ediyor.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Yaklaşık 12 saattir alanda faaliyet yürüten ekipler, enkazda oldukları değerlendirilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.
Çalışmalarda gerekli teknik ekipman ile arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.
Öte yandan enkazdan yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.