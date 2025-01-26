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Konya'da Çöken Bina Enkazı Kaldırıldı, Caddeler Tekrar Trafiğe Açıldı

Konya'da Çöken Bina Enkazı Kaldırıldı, Caddeler Tekrar Trafiğe Açıldı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazı kaldırıldı. Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri Hatay'a, oradan da Suriye'ye gönderildi. Yaralıların durumu iyi olduğu bildirildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde çöken binanın bulunduğu cadde, enkazın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Selçuk Mahallesi'ndeki binanın enkazının Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kaldırılması sonrasında bölge polis bariyeriyle korumaya alındı.

Olay nedeniyle iki gün kapalı kalan Beyşehir Caddesi ise yeniden trafiğe açıldı.

Cenazeler gönderildi

Selçuk Mahallesi Muhtarı Mehmet Cırık, AA muhabirine, olayda hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Hatay'a nakledildiğini, oradan da Suriye'ye gönderileceğini söyledi.

Olayın etkisinden kurtulmaya çalıştıklarını, ayrıca evlerini kaybeden ailelere de yeni yuva bulma arayışında olduklarını belirten Cırık, şöyle konuştu:

"Olay olduğunda camiden yeni çıkmıştık. Büyük bir gürültü geldi. Koşarak o yöne doğru gittik. Binanın çöktüğünü gördük. Sanki kıyamet kopmuş gibiydi. Allah bize böyle acıları tekrar yaşatmasın. Mahallemize, şehrimize, ülkemize geçmiş olsun. Gerçekten acı bir olay oldu. Çöken binadan 3 kişi yaralı kurtarıldı. 2 de cenazemiz oldu. Cenazelerimiz ülkelerine gönderildi. Binanın enkazı kaldırılarak alan temizlendi. Yaralıların durumlarının da iyi olduğunu öğrendik."

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
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