Konya'da çocukların Çevre Müfettişi Projesi ile çevreye duyarlılığı artırılıyor

KONYA (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çevre Müfettişi Projesi kapsamında Konya'da "Çevre Müfettişi, Sıfır Atık Atölyeleri ve Sahne Gösterileri" etkinliği yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması için başlattığı Çevre Müfettişi Projesi kapsamında, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Çocuklar, sıfır atık atölyelerinin, gösterilerin ve çevre yarışmalarının yer aldığı etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürü Hülya Şevik çevre bilincinin oluşması için çocukların küçük yaşlardan itibaren eğitilmeleri gerektiğini söyledi.

Çocuklara atmayıp dönüştürmeyi, yeniden kullanmayı, israf etmeyip tutumlu olmayı öğreten birtakım etkinlikler yapıldığını vurgulayan Şevik, "Kaynaklarımızın korunması ve gelecek nesillere ulaşabilmesi gerekiyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ülkemizde de görüyoruz. Bunların önüne geçmek için bu davranışların küçük yaşlarda değişmesi bizim için çok önemli. Bu nedenle çocuklarımızla bu tür çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.