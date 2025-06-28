Konya'da Çocuklara Sünnet Töreni Düzenlendi

Konya'da Çocuklara Sünnet Töreni Düzenlendi
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Konya'da Sultan 2. Beyazıt'ın kurduğu vakfın hayır şartı gereği 41 çocuğa sünnet töreni yapıldı. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ile birlikte Konya düğün pilavı ikram edildi.

Konya'da Sultan 2. Beyazıt tarafından kurulan vakfın vakfiyesinde yer alan hayır şartı gereği çocuklara sünnet töreni yapıldı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün organizasyonunda kent merkezindeki düğün salonuna süslenen araçlarla aileleriyle gelen 41 çocuk, burada meşale ve alkışlarla karşılandı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif'in okunmasının ardından katılımcılara Konya düğün pilavı ikram edildi.

Çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinlikte eğlenceli zaman geçirdi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, güzel bir program nedeniyle bir araya geldiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün burada 529 yıl önce Sultan 2. Beyazıt tarafından kurulan vakfın vakfiyesinde yer alan çocuklarımızı sünnet ettirme hayır şartı gereğince bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz sünnet düğünü organizasyonu sahip çıkmanın sevinci ve duaların bir araya geldiği müstesna bir hayır faaliyetidir. Asırlardır süre gelen bu vakıf geleneği yalnızca bir hukuki yapı değil, toplumsal dayanışmanın kardeşliğin merhametin yaşatıldığı büyük bir kültürdür. Bugün onların hayatına bir nebze olsun dokunmuş olmak ve köklü vakıf medeniyetimizin bir parçası olduklarını hissettirmek temel gayemizdir."

Kılınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü himayelerinde bu kültürü gelecek nesillere taşımaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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