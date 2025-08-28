Konya'da Çocuklara Bisiklet Hediyesi: 'Güle Oynaya Camiye Gel' Projesi

Konya Büyükşehir Belediyesinin "Güle Oynaya Camiye Gel" projesiyle, 40 gün sabah namazını kılmak için camiye giden 12 bin çocuğa bisiklet hediye edildi.

İl Müftülüğüyle beraber kent genelinde düzenlenen proje kapsamında Hadimi Mahallesi Rıfat Börekçi Camisi ve Aymanas Camisi'nde bisiklet dağıtımlarına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeyle yaz tatili sürecinde camilere giden, burada yeni dostluklar kuran ve camiye gitme alışkanlığı kazanan çocuklara gayretleri için teşekkür etti.

Altay, bu yaz tüm bisiklet dağıtımlarının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında çocuklarımız 31 ilçemizde 40 gün sabah namazına devam ederek bisikletlerini hak etti. Biz de onların hak ettikleri bisikleti dağıtabilmek için yoğun gayret gösterdik. Amacımız, bu yaşta zihinlerinde güzel bir hatıra kalmasını sağlamak. Her bisiklete bindiklerinde hak ederek aldıklarını hatırlayacaklar. Bir gayret, bir emek sonucunda hediye aldıklarını hatırlayacaklar, camiyle ilgili anılarını hatırlayacaklar. Güzel arkadaşlıklar, dostluklar oldu. Temennimiz ailelerin ve çocukların camiyle iletişime devam etmeleri."