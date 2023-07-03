Konya'da Çocuklar Camiye Gelerek Bisiklet Kazanacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da çocukların her yıl heyecanla beklediği "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamındaki ilk sabah namazında çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, proje başlangıç programının Selçuklu Yelda Ak Camii'nde kılınan sabah namazıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeye 26 bin başvuru yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 70 bine yakın bisikleti çocuklarımızla buluşturmuştuk. İnşallah bu yıl da çocuklarımız 40 gün sabah namazına gelerek hediye olan bisikletlerini kazanmış olacaklar. Amacımız aslında medeniyetimizde olduğu gibi şehirlerimizin merkezinin camiler olduğunu bir kez daha hatırlatmak. Çocuklarımız için camiyle, cemaatle, mahallenin imamıyla bir tanışma fırsatı, yeni arkadaşlar edinme fırsatı. Ayrıca anne babalar için de komşuluk ilişkilerinin güçlendirildiği, komşularla tanışıldığı, camilerin tekrar hayatımızın merkezinde olduğu bir dönemin başlangıcı olması açısından çok önemli. Bu yıl 2014-2015 doğumlu çocuklarımızın kayıtlarını gerçekleştirdik. Artık her yıl yaşları yenileyerek bu projeye devam edeceğiz. Hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sabahın bu saatinde çocukların elinden tutarak buraya gelen tüm anne babalara da teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. En büyük teşekkür başta müftümüz olmak üzere imamlarımıza, din görevlilerimize. Çünkü sabahın bu saatinde bunun telaşıyla uğraşmak, bir taraftan büyük güzellik ama bir taraftan da bir meşguliyet. Allah onlardan razı olsun. İnşallah birlikte şehrimizin camilerini bir bayram havasına dönüştüreceğimiz bir yaz geçirmiş olacağız."

Konya İl Müftüsü Ali Öge de çocukların projeyle beraber çok güzel bir yaz geçireceklerini belirterek, "Bu güzelliklere kapı araladıkları için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızın camiye her gidişleri gelişleri şehrimize bereket oluyor. Camide bulunuşları, o yolda gözlerini ovuşturarak camiye gelmeleri bütün bunlar aslında sadece Konya'mıza değil, dünyamıza bir bereket. Projenin hayırla tamamlanmasını Rabbimden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin 31 ilçesinde Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün boyunca sabah namazlarında mahalle camisine gelen 2014 ve 2015 doğumlu çocuklara bisiklet hediye edecek.