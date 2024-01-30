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Konya'da çocuk sıcak suyla yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde 2,5 yaşındaki bir çocuk, üzerine dökülen sıcak su sonucu yaralandı. Çocuk, Konya'da tedavi altına alındı ve durumu iyi.

Konya'nın Kulu ilçesinde üzerine sıcak su dökülen çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 139223 Sokak'taki evde yaşayan 2,5 yaşındaki Osman Miraç G, su ısıtıcısındaki kaynamış suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'da sevk edildi.

Başında ve omuz kısmında yanıklar oluşan çocuğun hayati bir tehlikesinin bulunmadığı ve genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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