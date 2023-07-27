Konya'da çıkan yangında 33 büyükbaş hayvan telef oldu
Güncel Haberler
Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangında, 33 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde besi çiftliğinde çıkan yangında 33 büyükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Uzunkuyu Mahallesi'nde Ercan E'ye ait besi çiftliğinde, samanların depolandığı bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdikten sonra ahırdaki zincire bağlı hayvanların çoğunu kurtardı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 9 araçla müdahale ettiği yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangında, 177 büyükbaş hayvandan 33'ünün telef olduğu belirlendi.