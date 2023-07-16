Konya'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve belediye işçilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dekarlık çam ağacı dikili alan zarar gördü.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangın söndürüldü.

Erozyon Önleme Sahası'ndaki otluk alanda yangın çıktı, alevler kısa sürede ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Karapınar Belediyesi ile Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi işçileri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 15 dekarlık çam ağacı dikili alan zarar gördü.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi işçilerinden Hacı Ali Ertan, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine hızla olay yerine geldiklerini ve belediye işçileriyle hızla yangını kontrol altına aldıklarını aktardı.