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Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

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Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Fettah Mahallesi Tahtatepen Sokak'ta, Rıza Renkliışık ile damadı Gürkan G. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Renkliışık ile olaya karışan İbrahim G. silahla ağır yaralandı.

Renkliışık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralı İbrahim G. de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri damat Gürkan G. ile olaya karıştığı değerlendirilen diğer şüpheli Sadık A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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