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Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 7 lise öğrencisi yaralandı

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Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 7 lise öğrencisi yaralandı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 7 lise öğrencisi yaralandı, olayla ilgili 6 öğrenci yakalandı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 7 lise öğrencisi yaralandı, olayla ilgili 6 öğrenci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Anadolu Meydanı'nda lise öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4'ü bıçakla diğerleri darp sonucu 7 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgaya karışan ve öğrenci olduğu belirlenen D.A, S.A, N.Y, O.K, S.K. ve Ö.U. yakalandı.
Yaralı öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sarayönü Konya Güncel Haberler

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