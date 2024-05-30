Üye Girişi
Haberler

Konya'da cezaevinden izinli çıkan sanığın dini nikahla yaşadığı kadını öldürme davası devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın kızı, babasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Konya'nın Karatay ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Neşet G, maktul Damla Dakım'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen Ş.G. (7), babası olan sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Ş.G, "Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. Annemin başka erkekle olduğunu ne duydum, ne gördüm. Biz babam hapisteyken 3 kez ziyarete gittik. Her şey çok güzeldi. Görüşmeler hep iyi geçti ama o beni öksüz bıraktı. Ben onu istemiyorum. O benim babam değil." ifadesini kullandı.

Sanık Neşet G. ise anneannesinin yanında kalan kızına söylediklerinin ezberlettirildiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. ???????

Olayın geçmişi

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'taki evde, 14 Eylül'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bulunduğu cezaevinden izinli çıkan Neşet G, dini nikahla yaşadığı Damla Dakım'ı sırt ve boynundan yaklaşık 40 bıçak darbesiyle yaralamıştı.

Dakım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Neşet G. ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Karatay Konya Mahkeme Cezaevi Aile İçi Şiddet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title