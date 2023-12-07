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Konya'da çeşitli suçlardan aranan 93 kişi yakalandı

7 Aralık 2023 11:00 Son Güncelleme: 11:02 Abone Ol

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, kasten adam öldürme, yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 93 kişi yakalandı. Şüphelilerden 60'ı cezaevine gönderilirken, 33'ünün işlemleri devam ediyor.