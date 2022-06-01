Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler

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Cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Caddesi'nde bulunan Ömer ve Fesih Baran kardeşlere ait iş yerine müşteri gibi giren kişi, tezgahta bulunan telefonlardan birini cebine koydu.

Şüpheli, iş yerinden ayrıldıktan sonra telefonu yerinde göremeyen çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, şüpheliyi Konya kent merkezinde yakaladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, müşteri gibi iş yerine gelen kişinin tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp cebine koyması, daha sonra çalışanlarla müşteri gibi konuşmaya devam etmesi görülüyor.

Şüpheli bir süre sonra iş yerinden ayrılıyor.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

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