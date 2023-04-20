Konya'da çelik kasada uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin evindeki çelik kasada 940 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Abdullah A'nın ifadesinde, uyuşturucuyu otomobildeki birinden aldığını belirtmesi üzerine araç takibe alındı.

Polisleri görünce otomobilin camından bir miktar uyuşturucuyu atan kişi kaçmaya başladı.

Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından Mert K, gözaltına alındı. Mert K'nin evinde yapılan aramada, çelik kasaya gizlenmiş 940 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir miktar ham madde, 56 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 568 bin lira değerinde kıymetli maden ele geçirildi.

Mert K. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak"tan, Abdullah A. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.