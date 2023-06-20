Konya'da çapa makinesine kolunu ve bacağını kaptıran genç öldü
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Konya'nın Karatay ilçesinde çapa makinesine kolunu ve bacağını kaptıran genç, hayatını kaybetti.
Konya'nın Karatay ilçesinde çapa makinesine kolunu ve bacağını kaptıran genç, hayatını kaybetti.
Hayıroğlu Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 22 yaşındaki Hamza Gönül, tarlada çapa yaptığı makineye kolu ve bacağını kaptırdı.
Yakınları tarafından bulunan Gönül, hastaneye götürüldü.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel