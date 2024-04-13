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Konya'da Çapa Makinesi Kazası: Anne ve Oğul Yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde çapa makinesine uzuvlarını kaptırarak yaralanan anne ve oğul, hastaneye kaldırıldı.

Susuz Mahallesi'ndeki tarlada çalışan Muhammed Yıldırım, bir anlık dalgınlık sonucu iki ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Oğlunu kurtarmak isteyen anne Emine Yıldırım da kolundan yaralandı.

Anne ve oğulun yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.??????

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Konya Kaza Yaşam Güncel Haberler

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