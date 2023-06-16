Konya'da Camilerden ve Evlerden Hırsızlık Yapan Zanlılar Tutuklandı

Konya'da camilerden yardım kutusu ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesindeki iki camiden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Konya'da camilerden yardım kutusu ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesindeki iki camiden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Hasan Hüseyin A. (23) olduğunu tespit etti. Şüpheli, belirlenen adreste yakalandı.

Karatay ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde ise bir evde hırsızlık şüphelisi olduğu ihbarını alan polis, kısa sürede adrese ulaştı.

Şüpheli Cemil Mesut K. (22) ekiplerce evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.