Haberler

Konya'da camiden yaptıkları video paylaşımı tepki çeken kişiler hakkında adli işlem başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da camide uygunsuz davranışta bulunan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. Valilik yaptığı açıklamada sosyal medya paylaşımlarını takiben gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Konya'da camiden sosyal medya hesaplarında yaptıkları video paylaşımı tepki çeken kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Konya Valiliğinin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, seyahat amaçlı kentte bulunan iki kişinin, cami içinde uygunsuz kıyafetle yakışıksız davranışlarda bulunduğuna dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Emniyet birimlerince gerekli çalışmaların yapıldığı vurgulanan paylaşımda, "Çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen kişiler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihine kadar yazmış

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihe kadar yazmış
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Komşuda tansiyon yüksek! Kapalı Çarşı esnafı protestolara katılıp 'Özgürlük' sloganı attı

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda günler sonra bir ilk yaşanıyor