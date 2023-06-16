Konya'da Cami Yardım Kutusu Hırsızlığı ve Ev Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Konya'da bir caminin yardım kutusu çalındıktan sonra yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Hasan Hüseyin Andıç ve ev hırsızlığı şüphelisi Cemil Mesut Kubat polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklandılar.

KONYA'da caminin yardım kutusunu çalan Hasan Hüseyin Andıç (23) ile hırsızlık için girdiği evde suçüstü yakalanan Cemil Mesut Kubat (22) polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Meram ilçesi Melikşah Mahallesinde Hz. Osman Camisi'nde çarşamba günü, vatandaşların bağış yaptığı yardım kutusu demir sopayla kırılarak, içindeki para çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki 75 güvenlik kamera kaydını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelinin Hasan Hüseyin Andıç olduğu belirlendi. Andıç, polis tarafından gözaltına alındı. Andıç'ın yapılan sorgusunda Hz. Osman Camisi'nden hırsızlık yaptığı aynı gün İhsaniye Mahallesindeki Sayar Camisi'nde imam odasının camını kırarak, tamir malzemelerinin bulduğu çantasını da çaldığını saptandı.

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