Konya'da çalıntı araçlarla hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Konya'da otomobil hırsızlıklarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda çaldıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.